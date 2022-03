(Ottawa) Les ventes des grossistes ont progressé de 4,2 % pour atteindre 79,8 milliards en janvier, soutenues par les gains des ventes de matériaux et fournitures de construction, d’articles personnels et ménagers, ainsi que de machines, de matériel et de fournitures, a indiqué mercredi Statistique Canada.

La Presse Canadienne

Il s’agissait d’un sixième mois consécutif de hausse pour le commerce de gros. Les ventes de cinq des sept sous-secteurs étudiés par l’agence fédérale ont progressé en janvier.

Les ventes de matériaux et fournitures de construction ont progressé de 14,0 % à 14,1 milliards, tandis que les exportations de bois d’œuvre et de produits de scierie ont affiché une croissance de 16,3 % et que celles des matériaux en plastique et en mousse pour les bâtiments et pour la construction se sont accrues de 20,1 %.

Les ventes d’articles personnels et ménagers ont grimpé de 10,6 % à 12,2 milliards, pendant que celles de machines, de matériel et de fournitures ont gagné 6,6 % à 16,8 milliards.

Les ventes du sous-secteur des véhicules automobiles et de leurs pièces ont reculé de 5,8 % à 11,1 milliards en janvier.

Exprimées en volumes, les ventes des grossistes ont avancé de 3,8 % en janvier.