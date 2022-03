(Ottawa) La ministre fédérale de l’Agriculture a soutenu vendredi que les forces russes visaient l’approvisionnement alimentaire des Ukrainiens, y compris leurs réserves de céréales.

La Presse Canadienne

Marie-Claude Bibeau a assisté vendredi à une réunion d’urgence des ministres de l’Agriculture des pays du G7. Selon elle, le ministre ukrainien a dit à ses homologues que les forces russes frappaient les silos à grains, les ports et les infrastructures nécessaires pour stocker et distribuer les récoltes en Ukraine.

Dans une entrevue, Mme Bibeau a condamné ces opérations, qui constituent selon elle un signe supplémentaire que les cibles russes ne sont pas seulement militaires dans cette guerre.

La ministre a indiqué que le Canada, gros exportateur de blé, faisait sa part pour fournir des céréales au Programme alimentaire mondial des Nations unies, mais aussi pour fournir une aide humanitaire directe à l’Ukraine.

Mme Bibeau prévient par ailleurs les agriculteurs canadiens qu’ils pourraient faire face à des pénuries d’engrais, qu’ils achètent habituellement à la Russie. Les consommateurs canadiens, de leur côté, devraient s’attendre à une flambée des prix du pain et des pâtes en raison du conflit.

L’Ukraine est l’un des plus grands exportateurs mondiaux de blé et d’huile de tournesol, et de nombreux pays, dont le Liban et le Bangladesh, dépendent de leurs importations de blé ukrainien.