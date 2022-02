(Washington) « L’inflation est beaucoup trop forte, il faut la faire baisser », a affirmé un gouverneur de la Banque centrale américaine jeudi, Christopher Waller, plaidant vigoureusement pour une hausse des taux d’un point de pourcentage au moins d’ici l’été avec peut-être un tour de vis d’un demi-point dès mars.

Agence France-Presse

Dans un discours prononcé jeudi à l’université de Californie de Santa Barbara, à un peu plus de deux semaines de la prochaine réunion monétaire de la Fed les 15 et 16 mars, M. Waller estime qu’un tel relèvement musclé « aiderait à convaincre de la détermination du Comité monétaire à combattre la forte inflation ».

« Bien sûr il est possible que l’état du monde soit différent à la suite de l’attaque de l’Ukraine et réclame alors un plus modeste resserrement monétaire, mais cela reste à voir », a ajouté M. Waller. « Il est bien trop tôt pour juger de l’impact du conflit (ukrainien) sur le monde, l’économie mondiale et l’économie américaine », a-t-il relevé.

Pour l’instant l’économie des États-Unis croît « à un rythme sain et solide », mais sa « plus grande inquiétude » est l’inflation, affirme-t-il.

« Grâce à une politique monétaire appropriée et avec l’amélioration attendue de la chaîne d’approvisionnement, j’ai bon espoir que l’inflation ralentisse au cours de l’année, même avec les récents évènements géopolitiques », a déclaré le responsable.

Estimant que l’économie des États-Unis a atteint « le plein emploi » avec un taux de chômage à 4 % en janvier et des rémunérations « en hausse de 4,7 % en rythme annuel […] le rythme d’augmentation le plus fort en 20 ans », ce membre votant du Comité monétaire juge qu’il faut relever les taux d’intérêt de 100 points de base (un point de pourcentage) « d’ici le milieu de l’année ».

« Je crois que le taux approprié doit se ranger autour de 1 % à 1,25 % d’ici le début de l’été », a affirmé le responsable, alors que les taux au jour le jour de la Fed sont actuellement à zéro ou presque depuis le début de la pandémie de COVID-19.

Pour y parvenir, M. Waller évoque plusieurs scénarios. Une possibilité est d’augmenter les taux d’un quart de point de pourcentage (0,25 %) « à chacun de nos quatre prochains meetings ».

Mais, insiste le gouverneur, « si l’inflation est encore excessivement élevée, alors il y a de bonnes raisons de relever les taux de 50 points de base en mars ».

Vendredi, le gouvernement doit publier le chiffre de l’inflation pour janvier basé sur les dépenses de consommation (indice PCE), le baromètre favori de la Fed pour mesurer l’évolution des prix. Un autre indice d’inflation (CPI) pour février doit encore être publié avant le rendez-vous monétaire de mars.