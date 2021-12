(Ottawa) Le régulateur bancaire fédéral a annoncé vendredi le maintien du taux d’intérêt qu’il utilise dans ses simulations de crise pour les prêts hypothécaires non assurés.

La Presse Canadienne

Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) a indiqué que le taux minimum admissible pour les prêts hypothécaires non assurés restera le plus élevé des deux taux entre celui du contrat hypothécaire majoré de deux points de pourcentage et 5,25 %.

Les faibles taux d’intérêt ont aidé les Canadiens à emprunter de l’argent pour acheter une maison, mais ont également alourdi leur endettement alors que les prix des maisons ont grimpé en flèche.

Selon le BSIF, dans un environnement caractérisé par une dette accrue des ménages et de faibles taux d’intérêt, il est essentiel que les prêteurs mettent des balises pour s’assurer que les emprunteurs puissent continuer de rembourser leurs prêts hypothécaires dans des conditions plus défavorables.

Le BSIF a modifié le taux de ses simulations de crise plus tôt cette année et s’est engagé à revoir et à communiquer ce taux au moins chaque mois de décembre.

Les prêts hypothécaires non assurés sont des prêts hypothécaires résidentiels assortis d’une mise de fonds d’au moins 20 %. Le ministère des Finances fixe le taux d’intérêt minimum admissible pour les prêts hypothécaires assurés.