Économie

Réserve fédérale américaine

Fin anticipée des rachats d’actifs, trois hausses des taux prévues en 2022

(Washington) La Banque centrale américaine (Fed) table sur une inflation plus forte que prévu en 2021 et 2022, et a, pour l’endiguer, annoncé mercredi qu’elle cesserait plus tôt qu’anticipé ses mesures de soutien à l’économie, ouvrant la voie à trois relèvements de ses taux directeurs en 2022.