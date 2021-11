(Québec) Pour s’attaquer à la pénurie de main-d’œuvre, Québec offrira une nouvelle allocation de 475 $ par semaines aux travailleurs sans emploi qui acceptent de faire un retour aux études dans un domaine ciblé. Le gouvernement Legault a lancé mardi « l’Opération main-d’œuvre » qui s’accompagne de 3,9 milliards d’investissements.

Fanny Lévesque La Presse

« On doit donner un grand coup », a lancé mardi le premier ministre François Legault lors d’une conférence de presse en compagne du ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, et la ministre de l’Enseignement supérieur, Danielle McCann. Québec s’est donné comme objectif de requalifier et d’attirer près de 170 000 travailleurs dans six endroits névralgiques : santé et services sociaux, éducation, service de garde, génie, technologies de l’information et construction.

« Il faut combler deux sortes d’emplois ; ceux que j’appellerais essentiels et ceux stratégiques », a précisé M. Legault. La nouvelle « Opération main-d’œuvre » s’accompagne de 3,9 milliards d’investissements sur cinq ans, dont 2,9 milliards en crédits additionnels, pour s’attaquer à la pénurie dans les secteurs ciblés. Cette opération donne essentiellement suite aux mesures annoncées lors du mini-budget, la semaine dernière.

Québec a annoncé mardi la création d’une nouvelle allocation de 475 $ par semaine « pour les gens qui n’ont pas d’emploi » et qui « acceptent d’aller étudier », dans les six domaines ciblés. À cela s’ajoute un programme généreux de bourse d’études annoncées la semaine dernière. À la fin de leur formation, les étudiants auront touché jusqu’à 9000 $ au collégial, et de 15 000 $ à 20 000 $ à l’université, selon que le programme est de trois ou quatre ans. C’est en sus de l’aide financière aux études.

Les professions admissibles sont celles en lien avec les secteurs ciblés, comme les analystes, les programmeurs, les ingénieurs et technologues en génie, les infirmières cliniciennes et auxiliaires, les inhalothérapeutes, les psychologues, les travailleurs sociaux, les enseignants aux niveaux préscolaire, primaire et secondaire ainsi que les techniciens en éducation spécialisée et les éducatrices en services de garde à l’enfance. Une liste des programmes admissibles sera publiée sous peu, indique-t-on.

Tous les étudiants québécois inscrits à temps plein dans les domaines prioritaires déterminés seront par ailleurs admissibles, qu’ils soient en début, au milieu ou encore à la fin de leur cheminement, et ce, dès la session d’automne 2022, a fait savoir le gouvernement.

Lors de la présentation du mini-budget, certaines associations, comme Manufacturiers et Exportateurs du Québec ainsi que le Conseil du patronat du Québec, avaient entre autres reproché au gouvernement Legault de ne pas avoir suffisamment élargi le bassin de travailleurs pour certains domaines du secteur privé.

« Les employeurs auraient aimé voir des mesures qui peuvent les aider dans l’immédiat comme l’intégration des personnes éloignées du marché du travail et la rétention des travailleurs expérimentés, une main-d’œuvre pourtant disponible et sous-valorisée », avait déploré le président, Karl Blackburn.

Québec avait aussi annoncé des mesures pour inciter les retraités, notamment de l’enseignement, des services de garde et des soins infirmiers, à revenir en poste, dont une prime salariale temporaire, jusqu’au 31 mars 2023, ce qui représente environ 3000 $ par année pour une personne dont le revenu de travail est de 40 000 $. Il y avait quelque 279 000 postes vacants au Québec en septembre, selon Statistique Canada.