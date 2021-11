(Québec) C’est Noël avant l’heure à Québec. Comme les coffres se regarnissent beaucoup plus vite que prévu, le gouvernement Legault ajoute 5 milliards de dollars en nouvelles dépenses cette année, dont un chèque de 200 $ à 275 $ aux 3,3 millions de Québécois à faible et à moyen revenu pour faire face à la hausse du coût de la vie. Le déficit anticipé fond presque de moitié, révèle le minibudget déposé jeudi.

Tommy Chouinard La Presse

Quelque 700 000 aînés à bas revenus toucheront également jusqu’à 200 $ de plus. Les milliers de parents dont les bambins fréquentent un service de garde non subventionné auront droit à un crédit d’impôt plus généreux : 1310 $ de plus par année pour ceux dont le revenu familial se situe entre 60 000 $ et 100 000 $.

Le gouvernement Legault se fait généreux grâce à la « performance exceptionnelle » de l’économie québécoise, supérieure à celle du Canada et des États-Unis, et non parce qu’il est à moins d’un an de la fin de son mandat, selon le ministre des Finances, Eric Girard.

« Je ne me concentre pas sur les élections, croyez-moi », a-t-il lancé en conférence de presse. « Honnêtement, je n’ai pas pensé à l’élection une fois dans les 12 deniers mois. […] Ce sont des montants qui vont aider. Le gouvernement est là pour ça, aider. »

Pour répondre à la pénurie de main-d’œuvre, Québec crée des bourses généreuses destinées aux étudiants inscrits dans des programmes de six secteurs : santé et services sociaux, éducation, services de garde, génie, technologies de l’information et construction. À la fin de leur formation, les étudiants auront touché jusqu’à 9000 $ au collégial, et de 15 000 $ à 20 000 $ à l’université, selon que le programme est de trois ou quatre ans. C’est en sus de l’aide financière aux études.

Pour inciter les retraités entre autres de l’enseignement, des services de garde et des soins infirmiers à revenir en poste, Québec met sur la table une prime salariale temporaire, jusqu’au 31 mars 2023, qui représente environ 3000 $ par année pour une personne dont le revenu de travail est de 40 000 $.

C’est tout un revirement de situation qu’expose le minibudget d’Eric Girard par rapport à son exercice du printemps. La forte croissance de l’économie bouscule les prévisions.

Comme le produit intérieur brut réel devrait bondir de 6,5 % cette année, en hausse de 2,3 points de pourcentage par rapport aux prévisions de mars, les recettes du gouvernement gonflent de façon beaucoup plus importante que prévu.

Les revenus autonomes grimpent de 5 milliards de dollars. Les impôts des particuliers et des sociétés, tout comme la TVQ, rapportent davantage.

Les transferts fédéraux sont en hausse de 2,6 milliards. C’est grâce aux ententes récentes avec le gouvernement Trudeau, sur les services de garde et le logement, et à l’aide d’Ottawa pour lutter contre la pandémie.

Les revenus en provenance des entreprises du gouvernement sont plus élevés de 831 millions. Hydro-Québec et Investissement Québec sont principalement à l’origine de cet afflux d’argent.

Au total, ce sont 9 milliards de plus qui se trouvent dans les coffres de l’État.

Le gouvernement en prend une partie, 5 milliards, pour financer le bouquet de mesures de son minibudget, en particulier pour répondre à la pénurie de main-d’œuvre. Quelque 3,6 milliards servent à renforcer le système de santé, avec les primes aux infirmières déjà annoncées, par exemple. Il y a un plan pour réduire la liste d’attente pour une intervention chirurgicale, avec l’injection de 800 millions en trois ans.

Le déficit anticipé pour l’année en cours passe de 12,3 à 6,8 milliards de dollars. Le déficit structurel, celui qui restera après la crise sanitaire, fond lui aussi. Il est maintenant estimé à 4 milliards, plutôt qu’à 6,5 milliards par année.

Moins le déficit structurel est lourd, moins les efforts pour sortir du trou sont exigeants. Québec maintient le cap sur un retour à l’équilibre budgétaire d’ici 2027-2028.

« En prenant sept ans, ça permet de faire une transition plus douce », a indiqué Eric Girard, soulignant que ses prévisions au chapitre des revenus sont « conservatrices » pour les prochaines années.