Statistique Canada a observé les plus importantes hausses des ventes dans les magasins d’alimentation.

(Ottawa) Les ventes au détail ont augmenté de 2,1 % en août dernier au Canada pour atteindre 57,2 milliards.

La Presse Canadienne

Statistique Canada a observé les plus importantes hausses dans les magasins d’alimentation, de 4,8 %, les stations-service, de 3,8 % et les magasins de vêtements et d’accessoires vestimentaires, de 3,9 %.

Les ventes ont progressé dans 9 des 11 sous-secteurs, lesquels représentaient en août 94,6 % du commerce de détail.

Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, les gouvernements provinciaux ont assoupli les restrictions de santé publique, ce qui a touché directement le secteur du commerce de détail, selon Statistique Canada.

En août, les ventes ont progressé dans toutes les provinces, une situation qui n’avait pas été relevée depuis juin 2020.

L’Ontario a enregistré une hausse de 2,6 % de ses ventes au détail il y a deux mois, en particulier dans les magasins d’alimentation. Dans la région métropolitaine de Toronto, les ventes ont augmenté de 4,5 %.

Une hausse de 2,6 %, a été relevée au Québec, à 12,7 milliards. La région métropolitaine de Montréal a affiché une croissance de 2,9 % de ses ventes.

Dans les Maritimes, les hausses des ventes au détail ont été mesurées à 5,9 % à l’Île-du-Prince-Édouard, 2,5 % en Nouvelle-Écosse et 2,2 % au Nouveau-Brunswick.