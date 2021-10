(Ottawa) Les ventes d’habitations au Canada ont légèrement augmenté en septembre sur une base mensuelle, une première depuis le mois de mars, a indiqué vendredi l’Association canadienne de l’immeuble (ACI).

La Presse Canadienne

Selon l’association, les ventes de maisons en septembre ont augmenté de 0,9 % par rapport au mois précédent.

Par rapport à septembre 2020, alors que les ventes de logements atteignaient un niveau record pour ce mois, les ventes de septembre de cette année étaient en baisse de 17,5 %.

Le nombre de propriétés nouvellement inscrites à la vente en septembre a pour sa part reculé de 1,6 % par rapport à août.

Le prix moyen national des maisons était de 686 650 $ en septembre, en hausse de 13,9 % par rapport au même mois l’an dernier.

En excluant les ventes dans le Grand Vancouver et le Grand Toronto, deux des marchés les plus actifs et les plus chers du pays, le prix moyen diminue de plus de 146 000 $.