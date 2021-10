L’explosion inattendue de l’inflation cette année aux États-Unis reflète les prix nettement plus élevés de l’alimentation et de l’énergie, mais aussi des voitures neuves et d’occasion, des chambres d’hôtel, des vêtements et des meubles.

(Washington) Une nouvelle flambée des prix à la consommation aux États-Unis en septembre a fait passer l’inflation annuelle à 5,4 %, égalant le taux le plus élevé dans ce pays depuis 2008, alors que les problèmes mondiaux d’approvisionnement continuent de faire des ravages.

Christopher Rugaber Associated Press

Les prix à la consommation ont augmenté de 0,4 % en septembre, par rapport au mois d’août, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement ayant rendu de nombreux produits rares. Les prix des voitures neuves, de la nourriture, de l’essence et des repas au restaurant ont tous bondi.

L’augmentation annuelle de l’indice des prix à la consommation de septembre est identique aux lectures de juin et juillet, les plus élevées en 13 ans, a indiqué mercredi le département du Travail.

En excluant les catégories volatiles de l’alimentation et de l’énergie, l’inflation sous-jacente s’est établie à 0,2 % en septembre et à 4,0 % sur une base annuelle. Cette inflation de base a atteint un sommet de trois décennies de 4,5 % en juin.

L’explosion inattendue de l’inflation cette année reflète les prix nettement plus élevés de l’alimentation et de l’énergie, mais aussi des voitures neuves et d’occasion, des chambres d’hôtel, des vêtements et des meubles, entre autres biens et services.

La pandémie de COVID-19 a entraîné la fermeture d’usines en Asie et a ralenti les opérations portuaires américaines, laissant les porte-conteneurs ancrés en mer et faisant en sorte que les consommateurs et les entreprises paient davantage pour des marchandises qui n’arrivent pas avant des mois.

« Les augmentations de prix résultant des goulots d’étranglement persistants de la chaîne d’approvisionnement dans un contexte de forte demande maintiendront l’inflation à un niveau élevé, car les déséquilibres entre l’offre et la demande ne se résolvent que progressivement », a observé Kathy Bostjancic, économiste chez Oxford Economics, une société de conseil.

« Bien que nous partagions le point de vue de la (Réserve fédérale des États-Unis) voulant que ce ne soit pas le début d’une spirale à la hausse des salaires et des prix, nous nous attendons à ce que l’inflation reste au-dessus de 3,0 % de façon soutenue jusqu’à la mi-2022. »

Les prix plus élevés dépassent également les gains salariaux que de nombreux travailleurs peuvent obtenir des entreprises, qui doivent payer plus pour attirer des employés. Le salaire horaire moyen a augmenté de 4,6 % en septembre par rapport à l’année précédente, une augmentation saine, mais pas suffisante pour suivre l’inflation.

Les prix de l’essence ont bondi de 1,2 % le mois dernier et ont grimpé de plus de 42 % par rapport à il y a un an. Les prix de l’électricité ont augmenté de 0,8 % en septembre par rapport à août.

Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement continuent de faire grimper les prix des véhicules automobiles neufs, qui ont augmenté de 1,3 % le mois dernier et de 8,7 % par rapport à il y a un an, leur plus forte augmentation sur 12 mois depuis 1980. Une pénurie de puces à semi-conducteurs a freiné la production de véhicules, ce qui laisse un moins grand nombre de voitures à vendre pour les concessionnaires.

Les prix des véhicules d’occasion, qui ont grimpé en flèche cet été alors que les Américains cherchaient à les acheter parce qu’ils ne pouvaient pas trouver de véhicules neufs, ont chuté pour un deuxième mois consécutif. Les coûts de l’habillement ont également diminué, reculant de 1,1 %.

Les coûts du logement ont pour leur part augmenté à un rythme soutenu, car les constructeurs affirment qu’ils ne peuvent pas trouver toutes les pièces et les travailleurs dont ils ont besoin pour construire de nouvelles maisons aussi rapidement qu’ils le souhaiteraient.

Les loyers ont augmenté de 0,5 % en septembre et une mesure des prix des maisons a grimpé de 0,4 %. Si elles se maintiennent, ces augmentations exerceront une pression à la hausse importante sur les prix, car ces deux mesures représentent près du tiers de l’indice des prix à la consommation.

Les augmentations rapides des prix ont accru la pression sur la Réserve fédérale, qui a fixé son taux d’intérêt de référence près de zéro pour stimuler les emprunts et les dépenses. Pourtant, l’inflation est bien au-dessus de son objectif de 2,0 %. Le président de la banque centrale, Jerome Powell, a affirmé à plusieurs reprises que les gains de prix devraient « s’atténuer » l’année prochaine, rapprochant l’inflation de son objectif.