Économie

Les cryptomonnaies jouent de plus en plus sur le terrain des banques

(New York) Comptes rémunérés ou prêts, de plus en plus de jeunes sociétés de l’univers des cryptomonnaies proposent des services proches de ceux des banques traditionnelles, une évolution pas du goût des régulateurs, qui veulent reprendre la main sur ce milieu peu régulé.