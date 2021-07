(Ottawa) Le gouvernement fédéral prolonge jusqu’au 23 octobre tous les programmes d’aide aux entreprises et aux particuliers créés pour traverser les difficultés économiques suscitées par la pandémie.

Lina Dib La Presse Canadienne

La ministre fédérale des Finances Chrystia Freeland a ainsi annoncé le prolongement des subventions salariales aux entreprises, des subventions pour les loyers commerciaux et les mesures de soutien en cas de confinement.

Ottawa augmente les taux de ces aides financières aux entreprises pour la période du 29 août au 25 septembre.

La ministre Freeland a également fait savoir que ceux que la pandémie empêche de travailler pourront continuer à compter sur les trois prestations canadiennes pour la relance économique jusqu’au 23 octobre aussi.

Pour les particuliers, les taux ne seront pas changés. Cependant, on ajoutera quatre semaines de plus à la prestation canadienne de la relance économique, qui devient ainsi disponible pour un total de 54 semaines où une personne aura été sans emploi à cause de la pandémie de COVID-19.

Les personnes qui recevaient l’assurance-emploi et qui auraient déjà épuisé leurs prestations pourront également obtenir quatre semaines de plus de versements.

La ministre des Finances a fait cette annonce à Hamilton alors qu’elle versait 400 millions en aide financière à une aciérie afin que celle-ci abandonne l’utilisation du charbon.