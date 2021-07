(New York) Le président américain Joe Biden a placé un nouveau pion dans sa lutte contre les pratiques anticoncurrentielles en annonçant mardi sa volonté de nommer un avocat réputé pour ses actions contre les géants de la technologie, Jonathan Kanter, au ministère de la Justice.

Agence France-Presse

S’il est confirmé par le Sénat, cet avocat y dirigera la division chargée des poursuites antitrust.

« Tout au long de sa carrière, M. Kanter a été un défenseur et un expert de premier plan dans les efforts visant à promouvoir des politiques solides et significatives contre les monopoles et en faveur de la concurrence », a souligné la Maison-Blanche dans un communiqué.

Actuellement associé au cabinet Kanter Law Group, qui se présente comme une « petite société de défense des droits de la concurrence », il a aussi travaillé comme juriste au bureau de la compétition à l’Agence américaine de la concurrence (FTC).

Il a poursuivi Google et Apple

M. Kanter a représenté des plaignants dans des affaires accusant notamment Google ou Apple de pratiques visant à écraser la compétition.

Les questions de monopole sont depuis longtemps à l’agenda du locataire de la Maison-Blanche.

Il a nommé la juriste Lina Khan, une célèbre pourfendeuse des GAFA (Google, Apple, Facebook et Amazon), à la tête de la FTC, et Tim Wu, un défenseur de strictes lois antimonopoles, au Conseil économique national (NEC).

Joe Biden a également récemment présenté un large éventail de mesures destinées à lutter contre des pratiques anticoncurrentielles touchant consommateurs comme employés et allant de la surveillance renforcée des géants de la Silicon Valley à la fin des clauses de non-concurrence dans les contrats.

Les autorités américaines haussent actuellement le ton face aux GAFA.

Plusieurs poursuites ont été lancées pour abus de positions dominantes tandis qu’une commission parlementaire a approuvé en juin plusieurs propositions de loi cherchant entre autres à interdire aux colosses de la tech d’acquérir des concurrents pour préserver leur emprise sur leur marché.