Économie

Pour la 29e fois, l’ONU condamne l’embargo américain contre Cuba

(Nations unies) L’Assemblée générale de l’ONU a condamné mercredi lors du vote d’une résolution, pour la 29e fois et à nouveau avec une écrasante majorité, l’embargo économique imposé par les États-Unis à Cuba depuis six décennies, seuls Washington et Israël votant contre.