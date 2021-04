Économie

« Les astres s’alignent pour un retour de l’inflation »

Les couches pour bébés et les Cheerios coûteront plus cher, ont annoncé leurs fabricants. Les prix de l’essence, du bois d’œuvre et de nombreux produits de base comme le fer et le cuivre sont aussi en nette augmentation, ce qui fait craindre un retour en force de l’inflation, après des décennies de calme plat sur ce front. Faut-il s’en inquiéter ?