PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE

Le programme « Impulsion PME » sera géré par Investissement Québec et doté d’un budget de 50 millions, à répartir sur deux ans, en vue de fournir du capital de risque aux « start-ups » du Québec, ces petites et moyennes entreprises (PME) naissantes et « innovantes » au fort potentiel de croissance. Ci-haut, le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon.