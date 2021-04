Un sondage réalisé pour le compte la Banque Royale confirme l’engouement des Québécois pour la propriété en dépit de hausses de prix vertigineuses. Mais auront-ils les moyens de leurs ambitions ?

André Dubuc

La Presse

Les Québécois sont les plus nombreux au Canada à envisager d’acheter une maison au cours des deux prochaines années (36 % par rapport à la moyenne nationale de 30 %).

Même si les intentions d’achat sont fortes, 27 % des non-propriétaires estiment qu’ils n’accéderont jamais à la propriété. En fait, 43 % des Québécois pensent que la majorité de la population sera exclue du marché immobilier au cours des dix prochaines années en raison des prix trop élevés.

Ces données sont tirées d’un sondage Ipsos Reid effectué entre le 21 et le 28 janvier 2021 pour le compte de RBC. Le sondage a été mené en ligne auprès d’un échantillon de 2000 Canadiens de 18 ans et plus. Les résultats au niveau national sont fiables à +/-2,5 points de pourcentage, 19 fois sur 20. L’intervalle de crédibilité sera plus important parmi les sous-ensembles de la population.

Parmi ceux qui envisagent d’acheter d’ici deux ans, 70 % mettent en moyenne 800 $ de côté chaque mois. En ce qui concerne la mise de fonds, 90 % des répondants ont mis 40 000 $ en moyenne de côté à cette fin. Toutefois, 35 % ont épargné moins de 25 000 $ pour l’achat d’une propriété.

Deux Québécois sur trois parmi ceux aspirant à devenir propriétaires projettent d’acquérir une habitation d’une valeur inférieure à 500 000 $. En fait, le budget moyen de ceux-ci pour l’acquisition d’une propriété est de 298 972 $ et 24 % d’entre eux disent disposer d’un budget inférieur à 250 000 $, selon RBC. D’après l’Association canadienne de l’immeuble, le prix moyen d’une maison au Québec s’élevait à 418 230 $ en février 2021 (en hausse de 76 841 $ par rapport à 2020).