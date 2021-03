Une taxe au kilomètre — qui serait au mille, puisqu’il s’agit des États-Unis —, « est très prometteuse si on croit au principe de l’utilisateur-payeur », dit le secrétaire aux Transports Pete Buttigieg.

(Washington) Une taxe au kilomètre est une idée « très prometteuse » permettant une source de financement durable pour les investissements nécessaires dans les infrastructures routières aux États-Unis, a estimé vendredi le ministre des Transports, Pete Buttigieg.

Agence France-Presse

Une telle taxe — qui serait au mille, puisqu’il s’agit des États-Unis —, « est très prometteuse si on croit au principe de l’utilisateur-payeur » : une partie du financement de l’entretien des routes est payée par les utilisateurs avec une taxe modulable en fonction de la distance parcourue, a-t-il déclaré sur la chaîne américaine CNBC.

L’électrification change la fiscalité

L’avenir n’est pas à une augmentation de la fiscalité sur l’essence dans la mesure où l’objectif est de muer vers les véhicules électriques dans un effort pour lutter contre le changement climatique et que les recettes fiscales sur l’essence sont amenées à diminuer.

PHOTO NISSAN, WIECK La taxe sur l’essence n’a pas d’avenir. Ci-haut, un automobiliste branchant sa Nissan Leaf.

Les commentaires du ministre des Transports interviennent alors que Joe Biden se prépare à dévoiler des projets d’infrastructure de grande envergure qui pourraient coûter quelque 3000 milliards de dollars.

Le président américain doit détailler ces projets lors d’un déplacement à Pittsburgh (nord-est) mercredi prochain.

Durant sa campagne, Joe Biden avait évoqué un plan pluriannuel de 2300 milliards de dollars.

CNBC a évoqué vendredi une enveloppe allant de 3000 à 4000 milliards de dollars.

« De toute évidence, les chiffres sont toujours en cours d’examen pour que le président décide de ce qui va être déployé la semaine prochaine », a indiqué M. Buttigieg.

Après l’échec de l’administration Obama pour faire voter des investissements massifs dans les infrastructures, suivi de l’échec de l’administration Trump qui avait proposé en 2018 un plan de 1500 milliards jamais débattu au Congrès, « je pense que cette fois, nous pouvons vraiment y arriver », a estimé le ministre.

Lors de la première conférence de presse de sa présidence jeudi, M. Biden a déclaré que les projets d’infrastructures physiques et technologiques étaient sa prochaine tâche majeure, essentielle non seulement pour les efforts de restauration de l’économie, mais aussi pour rester compétitif face à des rivaux comme la Chine.

La plupart des infrastructures — autoroutes, routes, ponts, voies ferrées, aéroports, etc. — aux États-Unis ont été construites entre les années 1950 et 1970. Et nombre d’entre elles sont dans un piteux état.

Plan déjà condamné par les républicains

Leur remise en état ainsi que la construction de nouvelles infrastructures se heurtent depuis des décennies à un clivage politique sur la manière de les financer.

Sur le fait qu’avant même la présentation du plan, les républicains l’ont vivement critiqué, le qualifiant de « gabegie » et de « manigances » pour faire augmenter les impôts sur les riches et les sociétés, M. Buttigieg a souligné que c’était le cours normal de la politique.

« Il va bien falloir qu’il y ait une seule réponse », a-t-il commenté. « Ce que nous savons, c’est que nous devons voir grand », soulignant que l’enjeu est de transformer en profondeur le paysage des infrastructures pour « soutenir la future génération ».

« Et je pense que les républicains et les démocrates voient la nécessité de cela », a-t-il opiné.