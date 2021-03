PHOTO CAROLYN KASTER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Washington) L’administration Biden est favorable à une hausse des impôts sur les sociétés américaines, mais elle souhaite le faire dans le cadre d’un accord mondial négocié à l’OCDE, a indiqué mercredi la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen.

Agence France-Presse

Au cours d’une audition devant le Sénat, la ministre de Joe Biden a été interrogée sur le fait qu’un accroissement des impôts de 21 % à 28 % sur les entreprises, voulu par l’administration démocrate, pourrait être préjudiciable à leur compétitivité.

« Je pense que ce serait important de le faire dans le cadre d’un accord mondial », a-t-elle réagi.

Selon elle, des négociations « productives » au sein de l’Organisation de coopération et de développement économiques, pourraient « créer un régime dans lequel il y a un taux minimum d’imposition des sociétés » dans le monde. Il s’agit de « mettre un terme à la course destructrice » qui consiste à abaisser toujours plus la fiscalité sur les entreprises au nom de la compétitivité, a-t-elle déclaré.

« Nous nous engageons à travailler, à essayer de parvenir à l’échelle internationale » à un accord, a-t-elle également commenté.

« À ce stade, nous ne collectons qu’une petite partie » d’impôts sur les sociétés, a également insisté la responsable, le taux réel d’imposition étant généralement bien inférieur aux 21 % théorique.

Mardi, devant la Chambre des représentants, Janet Yellen avait indiqué qu’augmenter les impôts sur les entreprises permettrait de financer de vastes investissements dans les infrastructures d’un montant de quelque 3000 milliards de dollars.

L’OCDE fera son possible pour obtenir un accord sur la taxation des multinationales, et notamment celles du numérique, lors du G20 Finance du 9 et 10 juillet, avait indiqué début mars l’un de ses responsables.

Le projet d’accord concerne tous les secteurs d’activité, mais il se pose avec une acuité particulière pour les multinationales du numérique, qui paient des impôts souvent sans rapport avec le montant de leurs bénéfices et ont été les grandes gagnantes en 2020 de la pandémie de COVID-19.