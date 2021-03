Commerce de détail

Beaucoup de jardinage, peu d’achats de chaussures

S’ils ont rénové leur maison, les Québécois ont peu investi pour de nouvelles chaussures en 2020. Alors que les ventes de matériaux de construction, de jardinage et les articles de sports ont connu des hausses en 2020 en raison de l’engouement marqué des consommateurs pour les rénovations et le plein air, les secteurs de l’automobile, des stations-service, des vêtements et des bijoux ont pour leur part grandement souffert depuis le début de la pandémie.