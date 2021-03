(Toronto) À l’occasion du premier anniversaire des restrictions accrues sur les voyages non essentiels au Canada, des dirigeants syndicaux ont renouvelé leur appel pour une aide gouvernementale destinée au secteur de l’aviation en difficulté au pays.

La Presse Canadienne

Lors d’une conférence de presse organisée par Unifor, qui représente les travailleurs de l’industrie aéronautique, les dirigeants syndicaux ont affirmé qu’ils étaient frustrés par le manque d’action du gouvernement, même après de nombreuses réunions entre les syndicats et les représentants gouvernementaux au cours de l’année dernière.

Jerry Dias, président national d’Unifor, a affirmé que l’ampleur des mises à pied dans le secteur du transport aérien n’était pas viable, soulignant que la possibilité de voyager dans certaines régions plus éloignées du Canada était menacée.

Il a ajouté que l’industrie avait besoin que le gouvernement fournisse un plan prévoyant la réouverture en toute sécurité de la frontière canadienne.

Lors de la conférence téléphonique accompagnant la publication de ses plus récents résultats trimestriels, en février, Air Canada a indiqué que les discussions pour un plan de sauvetage entre la compagnie aérienne et le gouvernement s’étaient accélérées et que la compagnie s’attendait à ce que les parties parviennent bientôt à un accord.

Des milliers de travailleurs de l’aviation au Canada ont été mis à pied depuis le début de la pandémie de COVID-19.