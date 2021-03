(Washington) La PDG de Siemens USA, qui a récemment écrit une lettre ouverte au président américain Joe Biden en faveur d’un plan sur les infrastructures, a exhorté mardi les politiciens à être audacieux, en arguant que les investissements d’aujourd’hui se traduiront par des emplois et de la croissance économique à l’avenir.

Agence France-Presse

« Au moment où des décisions sont prises sur la façon d’investir, de stimuler l’économie, et de nous assurer de revenir aux conditions d’avant la COVID-19 voire mieux, nous disons qu’un dollar investi dans les infrastructures rapportera près de 4 dollars » à l’économie, a déclaré Barbara Humpton à CNBC.

Alors que le plan de sauvetage de l’économie de 1900 milliards de dollars est désormais sur les rails, les discussions vont bon train en coulisses au Congrès pour voir émerger un plan consacré cette fois aux infrastructures.

Pendant sa campagne, Joe Biden avait évoqué un plan pluriannuel de 2300 milliards de dollars, un montant jugé trop élevé pour les républicains.

Les lobbyistes en marche

Les entreprises ont, elles, commencé leur travail de lobbying. Ainsi une coalition de plus de 140 groupes dirigés par la Chambre de commerce américaine et le Bipartisan Policy Center, a récemment exhorté les législateurs à voter un projet de loi avec comme échéance symbolique le 4 juillet, date de la fête nationale.

Barbara Humpton a souligné que les infrastructures ont toujours donné lieu à un fort clivage politique les dernières décennies.

L’administration Trump avait ainsi présenté en 2018 un plan de 1500 milliards de dollars qui n’a jamais été débattu.

Mais « il n’y a jamais eu de moment aussi propice (qu’aujourd’hui) pour voter un plan sur les infrastructures », a opiné la patronne de Siemens USA.

« Nous sommes convaincus que tous les facteurs […] sont alignés » pour aller de l’avant «, a-t-elle ajouté, soulignant que moderniser les infrastructures, c’est aussi réduire les inégalités, une thématique chère aux démocrates.

» C’est le moment d’investir de manière audacieuse dans un avenir qui soit plus durable et équitable «, avait-elle écrit dans sa lettre ouverte à Joe Biden, le 22 février.

La plupart des autoroutes, routes, ponts, voies ferrées, aéroports et autres infrastructures ont été construits entre les années 1950 et 1970. Et nombre d’entre eux sont dans un piteux état.

Et, depuis des années, les experts tirent la sonnette d’alarme sur les dangers potentiels pour la sécurité des usagers.