Immobilier

Quel avenir pour le condo au centre-ville ?

Ces jours-ci, le meilleur vendeur est la maison de banlieue, alors que le condo au centre-ville est « l’indésirable ». En matière d’investissement, on fait de l’argent en achetant ce que plus personne ne veut et en se départissant de la vedette devenue hors de prix. Le temps est-il donc venu d’investir au centre-ville de Montréal ?