Plan de relance

Freeland veut éviter une surchauffe

(Ottawa) La ministre des Finances du Canada, Chrystia Freeland, reconnaît que de plus en plus d’économistes redoutent que son plan de relance de l’économie canadienne, qui pourrait friser les 100 milliards de dollars sur trois ans, puisse entraîner une hausse de l’inflation et, éventuellement, des taux d’intérêt.