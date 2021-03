L’emploi a commencé à se redresser dans les secteurs les plus touchés par les restrictions, comme l’hébergement et la restauration, mais n’a pas varié dans le secteur des loisirs et de la culture.

(Ottawa) Le Québec a récupéré 113 000 emplois en février, ce qui a permis au taux de chômage de reculer de 2,4 % pour s’établir à 6,4 %.

Hélène Baril

La Presse

Il s’agit du taux le plus bas au Canada et le plus bas depuis février 2020, selon Statistique Canada, qui publie vendredi le portrait du marché de l’emploi du mois de février.

La hausse de l’emploi au Québec est attribuable au travail à temps partiel et c’est le commerce de détail qui a le plus contribué à la hausse.

La levée partielle des restrictions sanitaires à compter du 8 février se reflète dans le marché du travail partout au Canada. L’emploi a augmenté de 1,4 % au pays en février, et le taux de chômage s’établit maintenant à 8,2 %, son plus bas niveau depuis le début de la crise, en mars 2020.

L’emploi a commencé à se redresser dans les secteurs les plus touchés par les restrictions, comme l’hébergement et la restauration, mais n’a pas varié dans le secteur des loisirs et de la culture.

Au Canada, le taux de chômage a diminué de 1,2 point de pourcentage pour s’établir à 8,2, ce qui représente le taux le plus faible depuis mars 2020 selon Statistique Canada.

L’emploi a augmenté de 259 000 ou de 1,4 % en février, après avoir reculé de 266 000 au cours des deux mois précédents. Tant le travail à temps partiel que le travail à temps plein ont augmenté, de 5,4 % et de 0,6 % respectivement.

Avec La Presse Canadienne