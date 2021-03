Les États-Unis ont actuellement « des routes, des ports et des ponts en décrépitude », selon la présidente de la Chambre de Commerce américaine.

(Washington) La nouvelle présidente de la Chambre de Commerce américaine a estimé vendredi qu’un projet de loi sur les infrastructures pourrait être approuvé par le Congrès d’ici début juillet soulignant l’urgence à s’attaquer au problème des ports, routes et ponts « en décrépitude ».

Agence France-Presse

L’administration Biden a d’ores et déjà souligné que le plan de sauvetage de l’économie de 1900 milliards de dollars devrait être suivi d’un plan de relance qui comprendra des mesures destinées à moderniser des infrastructures croupissantes aux États-Unis.

L'administration démocrate ambitionne aussi de construire des infrastructures plus respectueuses de l’environnement. Il argue que de nouveaux projets verts permettraient de créer de nombreux d’emplois dans des secteurs d’avenir.

Nous avons beaucoup d’optimisme sur la possibilité d’avoir [un plan] infrastructures [d’ici le 4 juillet]. Suzanne Clark, présidente de la Chambre de Commerce américaine, sur CNBC

« Il y a sans doute un compromis à trouver » entre démocrates et républicains, a-t-elle reconnu. « Mais nous devons être compétitifs à l’échelle mondiale », a-t-elle poursuivi, relevant que les États-Unis avaient actuellement « des routes, des ports et des ponts en décrépitude » et avaient un grand besoin de l’internet « à haut débit ».

« Il est temps de travailler ensemble et de parvenir à » un plan, a-t-elle ajouté.

Depuis des décennies, le clivage sur les investissements à réaliser a bloqué tout projet d’ampleur d’éclore si bien que les infrastructures ont continué à se dégrader.

De nombreux experts tirent depuis des années la sonnette d’alarme sur les dangers pour la sécurité des usagers.

Interrogé sur son optimisme alors que les républicains se sont opposés en bloc au plan de relance cette semaine, Mme Clark a rétorqué : « il y a des adultes qui nous gouvernent et qui savent qu’ils doivent s’attaquer à des problèmes complexes et saisir les opportunités qui s’offrent aux Américains ».

« Les gens se soucient des emplois dans leur district, ils se soucient de la compétitivité américaine », a-t-elle ajouté.