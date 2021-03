(Washington) L’inflation s’est un peu accélérée en février aux États-Unis, les prix augmentant de 0,4 % sur un mois, comme attendu, plus forte hausse depuis août, tirée par la forte augmentation des prix de l’essence.

Agence France-Presse

Selon l’indice CPI publié mercredi par le département du Travail, les prix de l’essence ont bondi de 6,4 % le mois dernier, et comptent pour la moitié de cette hausse. Les prix de l’énergie et de l’alimentation (+0,2 %) ont également avancé.

L’inflation était de 0,3 % en janvier.

En excluant ces prix volatils, l’inflation sous-jacente n’est que de 0,1 %, moins que les 0,2 % attendus.

En revanche, les prix des voitures d’occasion ont reculé de 0,9 %, après avoir grimpé depuis le début de la pandémie lorsque de nombreuses familles avaient choisi de s’éloigner des centres-ville pour télétravailler.

Et sur un an, l’inflation s’accélère à 1,7 %, son rythme le plus rapide depuis le début de la crise. Elle est là aussi tirée par les prix de l’énergie et de l’alimentation. Si on les exclut, la hausse n’est que de 1,3 %, le rythme le moins rapide en huit mois.

Mais ces chiffres devraient augmenter dans les mois à venir. En effet, le retour à une activité plus soutenue grâce aux vaccins, et les généreuses aides contenues dans les plans de relance successifs, et notamment dans celui de 1900 milliards de dollars qui doit être définitivement adopté au Congrès mercredi matin, doivent conduire dès le printemps à une forte hausse de la consommation, et des prix.

Les craintes liées à un retour de l’inflation agitent les marchés depuis plusieurs semaines. Ces spéculations ont fait baisser les prix des bons du Trésor, et leurs rendements ont augmenté, avant de reculer mardi.

Une action de la Banque centrale américaine (Fed) est très attendue par les marchés et par certains économistes. Mais ses responsables ont répété que cette hausse des prix ne devrait être que temporaire, et que le retour d’une inflation galopante était peu probable.

La Fed vise un objectif de 2 % d’inflation à long terme, ce qui suppose une inflation un peu supérieure à cette cible pendant un certain temps. Elle utilise toutefois une autre mesure de l’inflation pour établir sa politique économique, l’indice PCE, qui sera publié le 26 mars.

L’inflation sous-jacente, calculée par ce dernier indice, devrait atteindre 2,6 % en avril et mai, selon une note d’analystes de Morgan Stanley, qui la voient ensuite reculer pour terminer l’année à 2,3 %.

Et selon eux, l’activité économique américaine pourrait retrouver son niveau pré-COVID-19 d’ici la fin du premier trimestre.