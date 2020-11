(Québec) Environ 20 000 Québécois ayant perdu leur emploi en raison de la pandémie pourront toucher 500 $ par semaine pour suivre une formation en vue de travailler dans des secteurs en pénurie de main-d’œuvre.

Tommy Chouinard

La Presse

Le chèque sera versé une fois que les chômeurs ne pourront plus toucher l’assurance emploi ou la prestation canadienne d’urgence du fédéral. Québec s’attend à ce que plusieurs personnes cessent de recevoir ces prestations au mois de mars.

Le ministre du Travail et de l’Emploi, Jean Boulet, a présenté jeudi cette nouvelle mesure d’aide d’une valeur de 114,6 millions de dollars, le Programme d’aide à la relance par l’augmentation de la formation (PARAF).

Cette annonce découle de la mise à jour économique du gouvernement, présentée le 12 novembre, et du forum virtuel sur la requalification de la main-d’œuvre et sur l’emploi, qui s’est tenu le 16 octobre.

Il y avait 107 000 emplois de moins au Québec en octobre dernier par rapport à l’année dernière. Plusieurs personnes, en particulier des jeunes, ont perdu leur gagne-pain en raison de la pandémie – dans les secteurs de la restauration, de l’hôtellerie, du tourisme, du commerce du détail et du transport, par exemple.

Québec veut inciter ses travailleurs à se recycler dans des secteurs qui ont besoin de main-d’œuvre comme le milieu de la santé, la construction et les technologies de l’information.

Il faudra rencontrer un agent d’aide à l’emploi d’ici le 31 mars afin d’établir un « parcours individualisé » pour être admissible à ce programme. L’allocation de 500 $ sera versée à condition de commencer la formation au plus tard le 25 septembre. On parle de formations de courte durée : des attestations d’études professionnelles de 300 à 400 heures, des attestations d’études collégiales de 600 à 800 heures, et des « microprogrammes » universitaires.