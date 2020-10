États-Unis

Plus les élections approchent, plus le plan de soutien économique s’éloigne

(Washington) Plus l’élection présidentielle américaine du 3 novembre se rapproche, plus l’annonce d’un accord sur un plan de soutien à l’économie du pays paraît hors d’atteinte, une perspective qui fait trembler Wall Street même si la Maison-Blanche et les démocrates discutent encore.