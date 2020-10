Restauration en zone orange

«Tant qu’à ça, fermez-nous!»

« On a investi dans des séparateurs en plexi. Tout est hyper sécuritaire. Et le gouvernement dit aux gens de ne pas venir. Tant qu’à ça, fermez-nous », lance sans détour Anik Beaudoin. Alors qu’elle peut encore servir des repas en salle à manger, puisque son établissement est situé en zone orange, la propriétaire du restaurant Auguste, à Sherbrooke, doit quand même faire face à une baisse de revenu puisque la clientèle se fait plus rare.