Commerce en ligne

Peu rentable, mais essentiel

« Plus on vend en ligne, plus on est pauvres », disait cet été le propriétaire des quincailleries Canac, Jean Laberge. Si bien qu’il a carrément fermé son site transactionnel. D’autres détaillants, bien que moins catégoriques sur la rentabilité de leur site, insistent pour dire que c’est loin d’être le Klondike.