(Washington) Donald Trump s’est dit jeudi prêt à faire un geste pour débloquer, avant l’élection présidentielle du 3 novembre, les négociations sur un nouveau plan de soutien à l’économie américaine, alors que les demandes d’allocations chômage ont atteint un plus haut depuis août.

Julie CHABANAS

Agence France-Presse

Interrogé sur la chaîne Fox Business sur la question de savoir s’il pourrait aller au-delà des 1800 milliards de dollars mis sur la table par son administration pour donner un coup de fouet à l’économie, le locataire de la Maison-Blanche n’a pas hésité.

« Je le ferais, je le ferais absolument ; je mettrais davantage ; j’irais plus haut », a-t-il répondu, au moment où il est nettement devancé dans les sondages par le démocrate Joe Biden à trois semaines de l’élection présidentielle du 3 novembre au cours de laquelle il brigue un second mandat.

Les négociations entre le gouvernement fédéral républicain et l’opposition démocrate sur un nouveau plan de soutien à l’économie sont dans l’impasse et il est plus qu’improbable qu’un accord intervienne avant l’élection tant les positions entre les deux camps sont « très éloignées » sur pas mal de questions, a répété jeudi Steven Mnuchin, le secrétaire au Trésor.

« Un accord sera difficile à obtenir avant l’élection, mais on essaye dur. Donc, je ne veux pas dire que c’est impossible », a ajouté M. Mnuchin, qui négocie pour la Maison-Blanche. « Ce dont nous avons besoin maintenant est une approche ciblée et sensée ».

Après de multiples volte-face, la Maison-Blanche veut des mesures ciblées, comme des actions pour les PME ou des aides pour les compagnies aériennes. Mais les démocrates, menés par leur à la chambre des représentants Nancy Pelosi, veulent un paquet de mesures plus vaste évalué à 2200 milliards de dollars.

Le Sénat, contrôlé par les républicains, prévoit de voter prochainement sur une mesure ponctuelle d’aide aux PME.

Outre l’enveloppe, les deux camps s’opposent sur les aides qui iraient aux États pour les soutenir dans leur lutte contre l’épidémie de COVID-19 et ses conséquences sur les services publics, comme les écoles.

Tableau économique morose

Un soutien économique est jugé nécessaire par les économistes tant les signaux sont peu rassurants.

Environ 898 000 personnes ont pointé au chômage la semaine dernière, un plus haut depuis août. Si 10 millions d’Américains touchent une allocation chômage, ils sont au total 25 millions à bénéficier d’une aide après avoir perdu leur emploi ou vu leurs revenus chuter.

Quant à l’activité manufacturière, cheval de bataille de Donald Trump qui a promis de rapatrier aux États-Unis les emplois partis en Chine, elle évolue de manière contrastée.

La croissance est en effet modérée dans la région de New York en octobre, mais a fortement rebondi dans les environs de Philadelphie.

La reprise du secteur manufacturier pourrait toutefois ralentir prochainement « à mesure que la crise sanitaire se prolongera », ont prévenu les analystes d’Oxford Economics.

Cette incertitude a plongé dans le rouge la Bourse de New York, dont le Dow Jones qui affichait -0,46 % à 12 h 40.

Des aides fédérales permettraient aux Américains de continuer à consommer dans les commerces et restaurants et aux entreprises de faire face à leurs problèmes de trésorerie et éventuellement de suspendre quelques projets de licenciements massifs, font valoir des experts.

Les négociations entre la Maison-Blanche et les démocrates se poursuivent. M. Mnuchin et Mme Pelosi devaient se parler à nouveau jeudi.

Donald Trump a notamment rejeté la responsabilité de l’impasse des discussions sur Mme Pelosi, affirmant, sans preuve, qu’elle avait « des problèmes mentaux et qu’il est très difficile de faire quoi que ce soit avec elle ».

Dans la dernière ligne droite menant à l’élection, le président américain, qui se targue d’être l’homme providentiel pour une économie en souffrance, a besoin de présenter une victoire aux électeurs.

Mais chaque camp craint que l’autre ne s’attribue le mérite d’un paquet de mesures destinées à aider des millions d’Américains.