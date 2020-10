Aides à Boeing

Feu vert de l’OMC pour des mesures de rétorsion de l’UE

(Genève et Paris) Un an après l’avoir sanctionnée pour son soutien à Airbus, l’OMC a autorisé mardi l’Union européenne à prendre des mesures de rétorsion contre les États-Unis pour ses aides à Boeing, un rebondissement de plus dans un feuilleton commercial vieux de 16 ans.