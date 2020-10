États-Unis

Le patron de la Fed défend le besoin de nouvelles aides pour la reprise

(Washington) L’économie américaine se relèvera plus rapidement et plus solidement des dégâts causés par la pandémie de coronavirus si la Maison-Blanche et le Congrès parviennent à débloquer de nouvelles aides pour les ménages et les entreprises, a estimé mardi le président de la Banque centrale américaine (Fed).