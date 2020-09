Taxer plus les riches Américains ? Poussé par la pandémie, le New Jersey ouvre la voie

(New York) La pandémie permettra-t-elle à la gauche américaine de réaliser un de ses rêves en taxant plus lourdement les riches ? L’État du New Jersey vient d’ouvrir la voie, ce qui pourrait encourager d’autres États démocrates à suivre son exemple.