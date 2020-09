(Ottawa) Les ventes des détaillants ont progressé de 0,6 % en juillet pour se totaliser 52,9 milliards, alimentées par les ventes des concessionnaires de véhicules automobiles et de leurs pièces, ainsi que celles des stations-service, a indiqué vendredi Statistique Canada.

La Presse Canadienne

Les économistes s’attendaient à une croissance de 1,0 % des ventes en juillet, selon les prévisions recueillies par la firme de données financières Refinitiv.

Les ventes ont augmenté dans six des onze sous-secteurs étudiés par l’agence fédérale. La croissance de 3,3 % des ventes des concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles est celle qui a le plus contribué à la hausse générale. Les ventes des stations-service ont grimpé de 6,1 %.

Cependant, Statistique Canada a noté que les ventes de détail de base, qui excluent ces deux sous-secteurs, ont retraité de 1,2 %.

Les ventes des marchands de matériaux de construction et de matériel et fournitures de jardinage ont diminué de 11,6 %, tandis que celles des magasins d’alimentation ont échappé 2,1 %.

Exprimées en volumes, les ventes des détaillants ont avancé de 0,4 % en juillet.

L’économiste Royce Mendes, de la Banque CIBC, a noté que les ventes au détail semblaient avoir « frappé un mur » en juillet, puisqu’elles ont affiché un déclin lorsqu’on ne tient pas compte des ventes d’automobiles et d’essence.

« C’est un recul assez marqué après une croissance explosive des dépenses de détail en juin », a-t-il affirmé.

M. Mendes a estimé que le ralentissement pourrait potentiellement s’expliquer par un déplacement des dépenses vers le secteur des services.

« Il est possible que les ménages aient, en fait, simplement orienté certaines de leurs dépenses des biens vers les services », a-t-il dit, soulignant que les consommateurs avaient peut-être dépensé davantage pour manger au restaurant ou se faire couper les cheveux.

Selon M. Mendes, la « phase de récupération » de la réouverture après le confinement de la COVID sera probablement plus lente et plus difficile, comme l’a prédit la Banque du Canada.

Les restrictions en cours et la prudence des ménages entraîneront probablement un ralentissement de la croissance dans les mois à venir, a-t-il poursuivi.