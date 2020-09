Le marché du crédit comprend le crédit à la consommation, ainsi que les prêts hypothécaires et non hypothécaires.

(Ottawa) Le montant que les Canadiens doivent par rapport à leur revenu a diminué au deuxième trimestre, a indiqué vendredi Statistique Canada, ce qui a été attribué à une augmentation du revenu disponible des ménages.

La Presse canadienne

La valeur totale de la dette est pour sa part demeurée relativement inchangée, a précisé l’agence fédérale.

La dette des ménages sur le marché du crédit en proportion du revenu disponible des ménages a diminué à 158,2 % au deuxième trimestre, alors qu’elle était de 175,4 % pendant les trois premiers mois de l’année.

En d’autres termes, il y avait 1,58 $ de dette sur le marché du crédit pour chaque dollar de revenu disponible des ménages. Le marché du crédit comprend le crédit à la consommation, ainsi que les prêts hypothécaires et non hypothécaires.

L’agence a noté que les tendances annuelles montraient que les ménages à faible revenu avaient tendance à avoir un ratio d’endettement plus élevé.

Le ratio du service de la dette des ménages, mesuré comme le total des paiements obligatoires du capital et des intérêts sur la dette en proportion du revenu disponible, est passé de 14,5 % à 12,4 %, alors que les reports de paiement liés à la pandémie de COVID-19 ont réduit les paiements obligatoires du capital au deuxième trimestre.

Dans l’ensemble, la dette sur le marché du crédit s’élevait à 2332,5 milliards à la fin du trimestre, dont 1553,1 milliards de dettes hypothécaires et 779,4 milliards de crédits à la consommation et de prêts non hypothécaires.