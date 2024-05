Hausse de 3,4 % La dette hypothécaire résidentielle monte à 2160 milliards

(Ottawa) La Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) affirme que la dette hypothécaire résidentielle totale du pays s’élevait à 2160 milliards en février de cette année, ce qui représente une hausse de 3,4 % sur un an et la croissance la plus lente en 23 ans.