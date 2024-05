La SCHL s’attend à ce que le taux de croissance de la dette hypothécaire augmente dans le contexte des prévisions de ventes et de prix des logements plus élevés dans les années à venir.

(Ottawa) La Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) affirme que la dette hypothécaire résidentielle totale du pays s’élevait à 2160 milliards en février de cette année, en hausse de 3,4 % sur un an et représentant la croissance la plus lente en 23 ans.

La Presse Canadienne

L’agence fédérale du logement affirme dans un nouveau rapport que la hausse des coûts hypothécaires et l’incertitude entourant la possible baisse de son taux d’intérêt directeur par la Banque du Canada ont modéré les ventes et les prix sur le marché de l’habitation de nombreuses régions du pays au deuxième semestre de 2023.

Cependant, la SCHL s’attend à ce que le taux de croissance de la dette hypothécaire augmente dans le contexte des prévisions de ventes et de prix des logements plus élevés dans les années à venir. Elle indique qu’une baisse anticipée des taux hypothécaires, la croissance démographique et l’augmentation des revenus réels disponibles alimenteront probablement le redressement.

Le rapport indique également que les emprunteurs continuent de privilégier des prêts hypothécaires à taux fixe à plus court terme, même si les prêteurs offrent des rabais importants sur les prêts hypothécaires à taux fixe sur cinq ans, ce qui suggère des attentes envers une baisse des taux d’intérêt dans les années à venir.

Les durées allant de trois ans à moins de cinq ans sont restées le choix le plus populaire, représentant près de 40 % de tous les prêts hypothécaires nouvellement prolongés en février 2024. Les prêts hypothécaires à taux variable représentaient 15 % de tous les prêts hypothécaires nouvellement prolongés.

Le rapport montre également que le taux national de prêts hypothécaires en souffrance a atteint 0,17 % au quatrième trimestre de l’année dernière, toujours proche des plus bas historiques, mais avec une tendance à la hausse pour la première fois depuis le début de la pandémie.