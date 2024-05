Il est de plus en plus admis que le développement de l’infrastructure de l’IA ne profitera pas seulement aux fabricants de puces comme Nvidia.

Si la réaction aux résultats de Nvidia Corp. a montré que Wall Street reste focalisée sur l’intelligence artificielle, les investisseurs regardent de plus en plus au-delà des entreprises habituelles pour trouver les prochains gagnants de l’IA.

Ryan Vlastelica and Carmen Reinicke Bloomberg

Il est de plus en plus admis que le développement de l’infrastructure de l’IA ne profitera pas seulement aux fabricants de puces comme Nvidia ou aux sociétés de serveurs comme Super Micro Computers Inc., mais qu’il aura des répercussions sur toute une série de secteurs.

Les fabricants de composants électriques tels qu’Amphenol Corp. se sont redressés, tandis que les sociétés d’investissement immobilier qui se concentrent sur les centres de données devraient voir leur demande augmenter à mesure que l’utilisation de l’IA se développe et que de plus en plus de charges de travail se déplacent vers le nuage informatique. En particulier, l’énergie requise pour faire fonctionner l’IA devrait se traduire par une hausse pour les services publics et les autres entreprises liées au réseau électrique.

« Je n’aurais jamais cru que cela affecterait autant les prix de l’électricité, mais les gens parlent d’expansions de plusieurs gigawatts », a déclaré Brian Frank, président de Frank Capital Partners. « Cela se répercute sur mes actions dans le secteur de l’énergie et des services publics. »

L’IA est « le moteur de croissance actuel de tout », même au-delà de la technologie.

Selon les stratèges de Goldman Sachs Group Inc., les fonds spéculatifs ont augmenté leur exposition à un ensemble plus large de gagnants potentiels de l’IA, y compris dans les sous-secteurs de l’infrastructure et des services publics, tout en réduisant leur exposition aux « Sept Magnifiques » – Apple, Microsoft, Amazon, Google, Nvidia, Tesla et Meta (Facebook).

L’argent remanié

Parmi les entreprises qui ont vu leur popularité augmenter, citons Littelfuse Inc., qui fabrique des dispositifs de protection des circuits, AES Corp., une compagnie d’électricité, et TD Synnex Corp., une société de services de chaîne d’approvisionnement en technologie.

« L’argent ne quitte pas le marché. Il est simplement remanié », a déclaré Louis Navellier, directeur des investissements chez Navellier & Associates, notant la vigueur des réseaux électriques et des entreprises liées à l’informatique dématérialisée.

Un panier Goldman lié à la demande croissante d’électricité a grimpé de 39 % cette année, tandis qu’un panier de valeurs matérielles exposées à l’IA a progressé de 26 %. L’indice Bloomberg Magnificent 7 Total Return a gagné 24 % et l’indice NASDAQ-100, 11 %.

Bank of America affirme que le commerce de l’IA « ne concerne plus seulement Nvidia » et prédit un « cycle vertueux » lié aux investissements dans l’IA. « Les avantages de l’IA s’étendent à l’énergie, aux matières premières et aux services publics, écrit-elle. Les fondamentaux s’élargissent, et le marché devrait en faire autant. »

Parmi les valeurs d’IA sans doute moins médiatisées, Amphenol a augmenté de 38 % cette année, atteignant des records et divisant ses actions. AES a progressé de près de 30 % depuis son plus bas niveau d’avril, tandis que TD Synnex est en passe de réaliser sa plus forte hausse mensuelle depuis novembre 2022.

Le producteur d’électricité Vistra Corp. a augmenté de 150 %, les investisseurs s’attendant à ce que l’IA stimule la demande d’électricité. AXT Inc., un fabricant de substrats de semi-conducteurs composés, a aussi augmenté de 35 % cette année.

« L’IA requiert de nombreux éléments et si vous vous spécialisez dans l’un d’entre eux, votre niche peut avoir un impact », a déclaré Pedro Palandrani, directeur de la recherche thématique chez Global X.

Les gains ont été moins prononcés dans les fiducies de placement immobilier de centres de données. Digital Realty Trust Inc. est en hausse de 5,7 % cette année, tandis qu’Equinix Inc. est en baisse de 4,7 %.

L’IA a été l’un des principaux moteurs de la hausse des actions, les grandes entreprises technologiques étant en tête de peloton. Nvidia, en particulier, est considérée comme la figure de proue de cette technologie, avec une hausse de plus de 90 % cette année. L’entreprise a présenté ses dernières prévisions à la hausse mercredi, signe d’une demande persistante.

D’autres grandes capitalisations spécialisées dans l’IA – notamment Meta Platforms iInc., Microsoft Corp. et Alphabet Inc. – ont également affiché des rendements à deux chiffres cette année. Toutefois, l’effet de levier de ces actions est largement connu, ce qui pourrait suggérer un potentiel de hausse plus important parmi les noms plus petits ou plus obscurs.

« Les mégacapitalisations sont le point de départ de l’IA, mais si vous ne faites qu’y participer, vous manquez la véritable opportunité de croissance », a déclaré Rene Reyna, responsable de la stratégie thématique des fonds négociés en bourse pour Invesco. « Lorsque vous pensez à la mise en œuvre de l’IA, il y a un segment significatif du marché au-delà des mégapoles qui joue un rôle majeur et génère des revenus importants. Cela concerne pratiquement tous les secteurs d’activité. »