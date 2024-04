Magasiner un sofa sectionnel avant de prendre le train pour Toronto est désormais possible. Meubles RD vient tout juste d’installer ses pénates… à la gare Centrale de Montréal. De l’aveu même du détaillant, cette décision peut paraître surprenante, mais ce nouveau magasin représente surtout une vitrine pour l’entreprise qui veut percer le marché montréalais.

« C’est un petit show room. C’est complètement différent d’un magasin normal. C’est comme si on était dans une expo-habitat », illustre Philippe Allaire, directeur du marketing pour Meubles RD.

Depuis le 12 avril, les travailleurs et les voyageurs qui montent dans le train ou en descendent peuvent poser leur valise ou leur porte-documents, le temps de magasiner un meuble de télé par exemple, dans l’emplacement de 8000 pieds carrés occupé par Meubles RD. Bureau en gros était le locataire précédent.

Mais les gens qui passent chaque jour par la gare Centrale en pressant le pas sont-ils réellement en mode magasinage ?

« Ça peut paraître contre-productif effectivement, reconnaît M. Allaire. C’est un test. On l’essaie. Ce qu’on aime, c’est la visibilité. On est carrément dans le trafic. »

Bentley, détaillants de sacs et valises, et Positive électronique comptent parmi les détaillants présents à la gare avec d’autres établissements de services comme la Banque Nationale, la SAQ, Uniprix.

Bien des gens passent par la gare, surtout en début de semaine, ajoute Philippe Allaire. « Pour nous, c’est une forme de publicité. Les gens en transit ont parfois 10 minutes, 15 minutes, ils peuvent arrêter dans le magasin pour voir les produits. Les conseillers leur expliquent le concept. »

Meubles RD, auparavant appelé Surplus RD, a fait sa renommée en misant sur l’absence de décoration et de « fla-fla » dans ses magasins de style entrepôt, lui permettant « d’offrir les meilleurs prix sur le marché », indique son site internet.

Depuis l’ouverture, M. Allaire assure que les ventes sont bonnes. « Étant donné qu’il y a des gens qui passent à la gare chaque jour, une journée ils voient le produit, ils en parlent à leur conjoint ou conjointe et ils reviennent. Ça attire aussi des consommateurs sur notre site web. »

Un choix peu coûteux

À plusieurs reprises au cours de l’entrevue, il a martelé que la stratégie derrière le magasin de la gare Centrale était de sortir de l’ombre, conscient qu’à Montréal le détaillant est moins connu qu’en région. Il n’en demeure pas moins que l’entreprise ne peut fonctionner à perte.

« On n’investit pas beaucoup dans la décoration, rappelle-t-il, ajoutant dans la foulée que l’emplacement a peu changé depuis le départ de Bureau en gros. On ne fait pas de rénovation. S’installer là pour nous, ce n’est pas coûteux. On a pris le local tel quel, on a juste installé nos affiches. Ce n’est pas un gros investissement, à part le loyer. »

L’équipe sur le plancher doit toutefois s’ajuster. Les périodes d’achalandage diffèrent de celles des centres commerciaux. À la gare, elles sont influencées par les heures de départ et d’arrivée des trains.

Si l’expérience est concluante, Meubles RD, dont le siège social se situe à Victoriaville, pourrait ouvrir d’autres magasins à Montréal. En plus de la gare Centrale, le détaillant est également présent dans les arrondissements de LaSalle et d’Anjou. « On a quand même grossi en premier dans les régions, explique M. Allaire. Si on veut continuer notre expansion au Québec en ouvrant des magasins, le territoire qu’il nous reste, c’est Montréal. On est rendu là. »

Questionné à propos de cette décision de Meubles RD de s’installer en pleine gare, Jean-François Grenier, expert en immobilier commercial et directeur du Groupe Altus, croit pour sa part « qu’il n’y a personne qui va magasiner un sofa avant de prendre un train », mais que le détaillant y a vu l’occasion d’installer une salle d’exposition.

Il souligne également que d’autres détaillants de meubles ont également jugé bon de s’installer au centre-ville. « Il y a des travailleurs, il y a des gens qui habitent aux alentours. »

« Il y avait un espace vacant et ils l’ont pris. Mieux vaut un emplacement occupé que désert. »

Le Complexe de la gare Centrale est géré par Cominar. Aucun représentant de ce fonds de placement immobilier n’a rappelé La Presse.