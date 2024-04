La grande cheffe des Mohawks de Kahnawake, Kahsennenhawe Sky-Deer, entourée de Ian Lefrenière (à gauche), ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, et de Michael Sabia, président-directeur général d’Hydro-Québec.

Hydro-Québec et les Mohawks forment un partenariat

(Kahnawake) Hydro-Québec et le Conseil des Mohawks de Kahnawake ont confirmé leur partenariat dans le projet d’exportation d’électricité vers l’État de New York.

Stéphane Rolland La Presse Canadienne

La communauté détiendra une participation minoritaire d’au moins 10 % dans la ligne d’interconnexion Hertel-New York. La participation des Mohawks de Kahnawake leur permettra de tirer un revenu de dividende.

En conférence de presse, jeudi, le président-directeur général d’Hydro-Québec, Michael Sabia, a évoqué un rendement avoisinant les 8 % pour les parts détenues par la communauté.

« Le niveau du rendement est cohérent avec le rendement que nous gagnons nous-même sur les activités réglementées. Autrement dit, c’est à peu près 8 % à 8,2 % », précise-t-il en conférence de presse.

La participation de 10 % est un seuil minimal, mais le Conseil des Mohawks de Kahnawake pourrait prendre une plus grande participation, soit jusqu’à 49 % du projet.

La grande cheffe, Kahsennenhawe Sky-Deer, a dit qu’elle aimerait que le Conseil prenne une plus importante participation que le minimum de 10 %, mais que la question est encore à l’étude.

« Nous avons la possibilité d’aller n’importe où entre 10 % et 49 %, ça va dépendre de notre tolérance au risque, des taux d’intérêt. […] Nous espérons que nous pourrons prendre autant que possible et que ça profitera à la communauté. »

Hydro-Québec et le Conseil des Mohawks de Kahnawake n’ont pas chiffré précisément le montant investi par la communauté. M. Sabia a précisé que la valeur réglementée du projet était de 345 millions. De ce montant, 70 % est financé par de la dette entièrement prise en charge par Hydro-Québec. Le 30 % restant représente l’équité. C’est de cette portion de 30 % que les Mohawks de Kahnawake auraient une participation d’au moins 10 %.

La valeur de l’investissement pourrait ainsi varier entre 10 millions à 50 millions, selon la taille de la part qu’ils prendront.