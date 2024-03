Les ventes d’automobiles au Canada en février ont atteint un sommet sans précédent pour le mois après avoir bondi de 24,4 % par rapport à l’année dernière, indique la firme de consultants dans le secteur automobile DesRosiers.

La Presse Canadienne

DesRosiers estime que les ventes ont totalisé un chiffre « stupéfiant » de 129 000 unités en février, en hausse par rapport à environ 104 000 lors du même mois de l’année précédente.

La firme souligne que le total des ventes a également éclipsé les 125 000 unités vendues en février 2020, la dernière fois que le mois comportait un jour supplémentaire et juste avant que la pandémie plonge l’industrie dans la tourmente.

Le taux annuel désaisonnalisé de 2,1 millions d’unités pour le mois anormalement chaud était le plus élevé depuis janvier 2018, a déclaré DesRosiers.

Les derniers chiffres de ventes, marquant le 16e mois consécutif de croissance d’une année à l’autre, montrent que bon nombre des défis auxquels l’industrie était confrontée sont désormais maîtrisés, a déclaré Andrew King, associé directeur chez DesRosiers, dans un communiqué.

Les ventes de février 2024 nous indiquent que certains des obstacles de ces dernières années – et en particulier les contraintes d’approvisionnement en véhicules neufs – sont désormais bel et bien derrière nous. Andrew King, associé directeur chez DesRosiers

La pandémie a créé des problèmes d’approvisionnement à la fois en raison de fermetures d’usines et d’une augmentation de la demande d’électronique qui a conduit l’industrie automobile à une pénurie de semi-conducteurs. Les perturbations ont entraîné une offre insuffisante et une hausse des prix, les constructeurs automobiles se concentrant sur leurs modèles les plus chers et les plus rentables.

La production devrait enfin revenir aux niveaux d’avant la pandémie cette année.

Un rapport de la Banque Scotia du mois dernier estime que la production nord-américaine devrait atteindre 16 millions d’unités cette année, soit à peu près la moyenne des 10 dernières années avant la pandémie.

La production de l’année dernière était estimée à 15,6 millions d’unités, tandis qu’un creux de 12,9 millions avait été enregistré en 2021.

Les prix demeurent élevés

Mais même si la production se redresse, les prix restent élevés.

Le prix moyen d’un véhicule neuf a atteint 67 259 $ en décembre, en hausse de 14,2 % par rapport à l’année précédente, a indiqué AutoTrader dans son dernier rapport mensuel. La moyenne des véhicules d’occasion a atteint 36 863 $, soit une augmentation de 1,7 %.

Une offre accrue semble au moins atténuer la pression sur la croissance des prix. Le prix moyen des véhicules neufs en décembre était en baisse de 0,3 % par rapport à novembre, tandis que le prix des véhicules d’occasion était en baisse de 2,4 % par rapport au mois précédent.

Mais même avec des prix élevés, M. King a souligné que la demande refoulée était suffisamment importante pour continuer à stimuler les ventes.