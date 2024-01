Chaque samedi, un de nos journalistes répond, en compagnie d’experts, à l’une de vos questions sur l’économie, les finances, les marchés, etc.

Avez-vous une idée de la raison qui expliquerait l’augmentation phénoménale de la demande de l’électricité au Québec depuis 2020 ? La courbe est descendante depuis 2012 alors qu’elle part en flèche à partir de 2020. À ce que je sache, les moyennes de froid n’ont pas changé de manière dramatique depuis 10 ans. – Gilles Marsolais

Vous avez raison, il ne fait pas plus froid chaque année depuis 2020. On parle ici de la demande de pointe d’électricité, soit la quantité d’électricité requise en hiver, pendant les périodes de grand froid. C’est pendant cette période estimée à 100 heures par année, entre décembre et mars, que le réseau d’Hydro-Québec ne peut fournir à la demande et que de l’électricité doit être importée des réseaux voisins, à un coût très élevé. Le reste de l’année, la capacité de production d’Hydro-Québec est amplement suffisante pour répondre aux besoins du Québec.

Les besoins de chauffage expliquent l’explosion de la demande de pointe. C’est le chauffage qui consomme la plus grande partie de l’électricité du secteur résidentiel au Québec. Et 80 % des Québécois se chauffent à l’électricité, selon l’édition 2023 de l’État de l’énergie au Québec.

Les autres sources d’énergie utilisées pour le chauffage, soit le mazout et le gaz naturel, sont en perte de vitesse. Le chauffage au mazout, en particulier, est en voie de disparition au Québec.

Depuis décembre 2021, il est interdit d’installer un système de chauffage au mazout dans les nouvelles constructions au Québec, selon un règlement du ministère de l’Environnement.

Ce règlement a généré un transfert massif du chauffage au mazout vers l’électricité, qui explique en partie la hausse en flèche de la demande de pointe à partir de 2020.

Les systèmes de chauffage au mazout qui restent vont bientôt disparaître puisque depuis le 31 décembre 2023, il est également interdit de réparer les appareils de chauffage au mazout qui ont plus de 20 ans d’âge et il est interdit aussi de les remplacer par des installations qui utilisent du gaz naturel ou un autre combustible fossile.

Des villes veulent interdire les systèmes de chauffage au gaz naturel dans les nouvelles constructions. La Ville de Prévost, dans Les Laurentides, l’a fait et Montréal y songe.

L’abandon des systèmes de chauffage au gaz ou au mazout est la principale explication de la hausse récente de la demande de pointe.

Ce n’est pas la seule. La consommation totale d’électricité augmente avec la population, la construction de nouvelles maisons et l’électrification des voitures. Les véhicules électriques peuvent être chargés en dehors des périodes de pointe électrique, mais le chauffage, lui, ne peut pas être déplacé. On en a besoin quand il fait froid.

Les nouvelles maisons sont non seulement tout à l’électricité, elles sont aussi de plus en plus grandes et leurs besoins en chauffage sont plus importants.

La surface moyenne des logements au Québec est en augmentation constante. Entre 1990 et 2022, la superficie des logements a augmenté de 22 %.

L’insuffisance du réseau électrique québécois lors de vagues de froid a toujours été une réalité pour Hydro-Québec. Des outils ont été conçus pour gérer cette pointe annuelle, comme la tarification dynamique et Hilo, qui découragent la consommation d’électricité à certaines heures de la journée, le matin et le soir, mais les besoins augmentent plus vite que les solutions.