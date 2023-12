Vie au travail Non, je ne travaille pas sept jours sur sept

« Je suis rédacteur indépendant et mes clients me prennent pour un guichet automatique ouvert 24/7. Ils m’envoient des mandats le vendredi en fin d’après-midi avec échéance le lundi matin. Ou ils me convoquent à des réunions impromptues (virtuelles ou sur place) sans se soucier de mon agenda. Si je suis travailleur indépendant, c’est en partie pour éviter la culture du 9 à 5 et avoir la flexibilité de faire les courses et d’être parent. Je les informe de mes disponibilités ou je dis “Je peux m’y mettre lundi” pour bien montrer que je ne renonce pas à ma fin de semaine, mais ils continuent de m’écrire après 18 h et les week-ends. C’est d’autant plus insultant que si les entreprises me donnent des contrats, c’est pour éviter de payer un employé à temps complet. Or, elles s’attendent à un accès à temps plein. C’est comme ça avec tous mes clients. Comment puis-je leur faire comprendre que mon numéro de téléphone n’est pas 911 ? Pourquoi les entreprises exigent-elles plus de disponibilité du travailleur autonome que d’un employé ? »