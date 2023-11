Deuxième trimestre Alimentation Couche-Tard annonce une hausse de son bénéfice

(Laval) Malgré une diminution de son chiffre d’affaires par rapport à l’an dernier, Alimentation Couche-Tard a rapporté mardi un bénéfice net de 819,2 millions US pour son deuxième trimestre, en hausse par rapport à 810,4 millions US pour la même période un an plus tôt.