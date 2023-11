Les Éleveurs de porcs du Québec gèrent la mise en marché du porc produit au Québec par plus de 2 000 producteurs.

Les éleveurs de porcs du Québec sont les victimes d’un pirate informatique qui paralyse les activités de leur association et les prive de revenus depuis le 24 octobre.

Le silence régnait toujours à ce sujet mercredi à l’association des Éleveurs de porcs du Québec, où personne n’a voulu répondre aux questions de La Presse.

Dans une déclaration écrite, Tristan Deslauriers, directeur des relations publiques et secrétaire général, s’est contenté de confirmer que « les Éleveurs de porcs du Québec ont malheureusement été la cible d’un incident de cybersécurité dans la nuit du 23 au 24 octobre, qui a pu entraîner la compromission par un tiers non autorisé de certaines données se trouvant dans nos systèmes ».

Les Éleveurs de porcs du Québec gèrent la mise en marché du porc produit au Québec par plus de 2 000 producteurs. Le dernier message adressé à ces derniers sur le site internet de l’association remonte au 24 octobre et fait état d’une « panne informatique majeure ».

« Tous les systèmes sont en panne, incluant les systèmes destinés aux éleveurs et éleveuses, aux abattoirs et aux transporteurs. Toutes nos opérations sont suspendues, incluant le paiement des porcs aux éleveurs et éleveuses prévu aujourd’hui (24 octobre) qui est reporté à une date ultérieure », dit ce message.

Les producteurs ont dû trouver le temps long puisqu’une semaine plus tard, les activités étaient toujours paralysées. Mercredi, l’association a fait savoir à La Presse qu’elle prévoit un retour à la normale dans les prochains jours. « Le paiement des porcs aux éleveurs et éleveuses a repris ce matin », assure le porte-parole.

L’association dit avoir ouvert une enquête sur l’incident et prévenu les personnes qui pourraient être affectées par la fuite de renseignements confidentiels.