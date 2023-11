Consommation d’électricité et décarbonation Gérer la demande de la pointe autrement

Avec le remplacement des énergies fossiles par l’électricité, la gestion de la pointe au Québec deviendra de plus en plus complexe. Ce sont les consommateurs, et non Hydro-Québec, qui devraient avoir la responsabilité de leur demande de pointe, selon une étude de l’Institut de l’énergie Trottier.