Nouveau record pour le prix du jus d’orange, plus que doublé en un an

(New York) Le prix de gros du jus d’orange s’est envolé, mardi, au plus haut niveau de son histoire, propulsé par des stocks très faibles, dans l’attente d’une récolte qui s’annonce en hausse.

Agence France-Presse

Le contrat à terme sur le jus d’orange congelé et concentré pour livraison en novembre, coté à la Bourse de Chicago, a grimpé jusqu’à 4,3195 dollars la livre (450 grammes environ).

Son prix de clôture de mardi, 417,70 dollars, équivaut à plus du double (+102 %) de celui qu’il affichait il y a un an.

Le premier responsable de cette flambée est le niveau des stocks, quasiment amputé de moitié (-46 %) par rapport à l’an dernier à la même époque, et divisé par quatre en comparant à 2019 (-77 %).

C’est le résultat d’une récolte 2022/23 calamiteuse, estimé à 2,3 millions de tonnes, soit la plus faible depuis 56 ans, selon le ministère américain de l’Agriculture (USDA).

Une contraction qui tient d’abord à la propagation de la maladie dite du dragon jaune. Aussi appelée maladie du Huanglongbing (HLB), elle peut perturber la maturation des agrumes et provoquer la chute prématurée du fruit.

Elle est véhiculée par le psylle, minuscule insecte, vecteur d’une bactérie qui se nourrit de la sève, gêne la croissance des fruits et va jusqu’à provoquer la mort de l’arbre.

Par ailleurs, la Floride, principale région de production de l’orange à jus, a été victime du passage de l’ouragan Ian, fin septembre 2022, puis de Nicole, en novembre 2022.

Les deux phénomènes météorologiques ont traversé le centre de l’État, provoquant la chute prématurée de milliers de fruits.

Mais pour Shawn Hackett, d’Hackett Financial Advisors, le sommet atteint mardi pourrait marquer le début d’un retournement du marché.

Il a ainsi souligné qu’après avoir établi un nouveau record depuis le lancement des contrats à terme sur le jus d’orange, en 1966, les cours avaient lâché près de 5 % en seconde partie de séance (-4,63 %).

« Je pense que les cours vont retomber dans les douze prochains mois, probablement de moitié par rapport à leur niveau d’aujourd’hui, si ce n’est pas plus », avertit l’analyste.

Premier facteur, la production d’orange de variété Valencia, la plus utilisée pour le jus, est annoncée en hausse de 23 % pour la saison 2023/24, selon l’USDA.

Autre élément, « nous n’avons pas eu d’ouragan cette année » qui ait frappé les cultures, rappelle Shawn Hackett.

Dernier élément de nature à favoriser une inflexion des cours, l’essoufflement de la demande, qui « connaît une baisse constante depuis deux décennies », selon l’USDA.

En vingt ans, la consommation de jus d’orange a ainsi été divisée par plus de deux aux États-Unis. Elle n’est pas encouragée par les prix, qui ont augmenté de 21 % en un an pour les jus et boissons fraîches non gazeuses, selon le département américain du Travail.