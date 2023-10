Chaque semaine, La Presse présente conseils, anecdotes et réflexions pour leaders, entrepreneurs et gestionnaires

La citation

L’égalité sera acquise lorsqu’il y aura des femmes médiocres à des postes importants. Laure Adler, journaliste, essayiste et productrice

Cette citation évocatrice a été remise à l’honneur par le personnage d’Évelyne Sainte-Marie, l’ambitieuse sommité en finances de la série Avant le crash incarnée par Karine Vanasse. La Française Laure Adler est bien connue dans la francophonie pour ses livres et sa grande carrière dans les médias.

La tendance

La transparence salariale

« Les travailleurs, plus particulièrement ceux issus des jeunes générations, tolèrent de moins en moins la culture du secret et le secret salarial prônés par certaines entreprises. Cette culture a trop souvent servi d’assise aux iniquités salariales, au détriment des femmes et des minorités », indique le nouveau Guide sur la transparence en rémunération de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés du Québec, qui vient de paraître. D’ailleurs, près d’une organisation sur deux (48 %) a revu ses pratiques de divulgation des informations salariales au cours des dernières années ou prévoit le faire, révèle le plus récent sondage mené par l’Ordre, et 90 % des travailleurs considèrent comme important d’accéder aux informations salariales d’un poste avant de poser leur candidature. Sans compter qu’une personne sur quatre (25 %) affirme s’être déjà retirée d’un processus de recrutement en raison d’un niveau de transparence salariale jugé insatisfaisant.

Source : Ordre des conseillers en ressources humaines agréés

L’étude

Recul de la conciliation famille-travail

Selon la plus récente étude annuelle de Concilivi, une initiative du Réseau pour un Québec Famille (RPQF), les difficultés de conciliation famille-travail ont augmenté pour retrouver les niveaux d’avant la pandémie. Trois répondants sur cinq (59 %) trouvent la conciliation famille-travail facile la plupart du temps comparativement à 67 % en 2022. Or, trois répondants sur cinq (59 %) trouvent aussi qu’il s’agit d’une source de stress importante. Bien que 66 % des répondants s’estiment bien informés des mesures facilitant la conciliation famille-travail proposée dans le cadre de leur emploi, ce nombre est plus faible que les 74 % de l’an dernier. Concilivi craint que les avancées observées durant la pandémie, notamment avec l’avènement du télétravail, tendent à s’effriter. D’ailleurs, près de deux travailleurs sur trois (62 %) seraient prêts à changer d’emploi si on leur offrait de meilleures mesures de conciliation famille-travail. En 2022, 56 % y songeaient. Autre indicateur pertinent de l’étude réalisée auprès de 3030 travailleurs parents ou proches aidants : 62 % ont rapporté avoir fourni du soutien non rémunéré au moins une heure par semaine à un ou à plusieurs proches ayant une maladie, un handicap ou une incapacité temporaire ou permanente.

Sources : Concilivi et Réseau pour un Québec Famille

L’inspiration

Vaincre l’âgisme avec les technologies

Utiliser des technologies pour l’emploi des seniors transformera la vie des travailleurs âgés et changera la perception du vieillissement dans la société, assure le scientifique thaïlandais Piyachart Phiromswad, qui étudie les moyens technologiques, sociaux et économiques de libérer le pouvoir d’une population mondiale vieillissante. Dans sa conférence diffusée sur la plateforme de l’organisme TED, spécialisé dans la technologie, la science et les affaires, il explique comment combler la diminution de la force musculaire et de la dextérité. « Imaginons une combinaison à enfiler avec des technologies d’exosquelette bon marché et accessibles, qui augmente la force des muscles du tronc », explique-t-il. Il propose aussi un bras robotisé pour le chirurgien âgé qui a perdu sa dextérité ou encore un logiciel intégré dans un cellulaire qui augmenterait les capacités cognitives comme un cerveau compagnon. Les travailleurs âgés disposeraient en tout temps d’informations liées au travail, sans besoin de tout mémoriser. « Si nous y parvenons, je pense que nous pouvons devenir une société vieillissante riche et en bonne santé. »

Source : TED

Le conseil

Les Z vous trouvent nul : changez leur perception

Alors que les dirigeants en place pensent qu’ils sont des leaders forts, 68 % de la génération Z n’est pas d’accord, relate le magazine Forbes. Et même si ces mêmes dirigeants perçoivent la génération Z comme paresseuse, cette idée n’est pas encore confirmée par des données actuelles, précise Forbes. Comment réconcilier les Z et les gestionnaires en place ? En montrant l’exemple, conseille le magazine. Une organisation ne doit pas se contenter de décrire son leadership, ses gestionnaires doivent avoir les comportements associés à ce leadership. Ensuite, la grande majorité du budget de formation en leadership est allouée aux gestionnaires et hauts dirigeants. Imaginez si une formation aux compétences en leadership était proposée aux débutants, suggère Forbes. Imaginez quel élan significatif cela apporterait à l’entreprise dans son ensemble.

Source : Forbes